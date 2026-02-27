viernes, febrero 27, 2026
27.8 C
Nueve de Julio
viernes, febrero 27, 2026
27.8 C
Nueve de Julio
Salud Pública

La ANMAT prohibió un medicamento para callos y verrugas

Se trata de “Verrugol”, elaborado por Laboratorio Fiorano. La medida se tomó por tratarse de un medicamento que no cuenta con el registro sanitario correspondiente.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización de un medicamento llamado Verrugol, indicado para la eliminación de callos y verrugas, en virtud de que no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.

La identificación completa de la especialidad medicinal es “VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)”, y es comercializado por la firma Laboratorio Fiorano, de Claudio Gambino.

De acuerdo a la disposición de la ANMAT 802/2026, el producto fue prohibido porque “no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional”.

Por otro lado, tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea argentina, dado que no figura en el Anexo de la Disposición ANMAT 8417/2016.

La firma Laboratorio Fiorano, con sede en el partido bonaerense de Avellaneda, se encuentra habilitada por la ANMAT para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, pero no para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales.

De ese modo, “con el objetivo de proteger a la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios, ANMAT dispuso la prohibición del producto en cuestión hasta tanto obtenga las autorizaciones correspondientes”, cierra el comunicado del organismo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6145

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR