Día Mundial de las ONGs: reconociendo al compromiso e impacto de las Organizaciones Sociales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día Mundial de las ONGs es el único día de sensibilización global que se celebra en más de 145 países para rendir homenaje al trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), las personas que las integran y las que colaboran altruistamente para hacer del mundo un lugar mejor. Esta efeméride es un recordatorio del esfuerzo incansable que realizan miles de personas para enfrentar diversos problemas sociales, desde los derechos humanos hasta la protección del medio ambiente.

El Día fue creado en 2009 por Marcis Skadmanis, un abogado letón-británico de 24 años. La propuesta fue reconocida oficialmente por la Unión Europea, y en 2010 se celebró por primera vez en el marco del Foro de ONG del Mar Báltico. Desde entonces, la iniciativa ha crecido, contando con el respaldo de gobiernos y organismos internacionales, y es celebrada anualmente en todo el mundo el 27 de febrero.

La relevancia del Día Mundial de las ONGs ha sido destacada por instituciones como las Naciones Unidas y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que emiten declaraciones anuales para resaltar el papel crucial de estas organizaciones en el desarrollo humano y social.

El Origen del Día Mundial de las ONGs

La idea de crear un Día Mundial de las ONGs nació del joven Marcis Liors Skadmanis, quien en 2009, cursando una Maestría en Derecho Internacional y legislación de ONGs, decidió emprender esta iniciativa.

La efeméride fue oficialmente reconocida en 2010 durante el IX Foro de ONG del Mar Báltico, que se celebró en Vilnius, Lituania, y contó con la aprobación de 12 países miembros: Estonia, Bielorrusia, Alemania, Finlandia, Noruega, Lituania, Dinamarca, Polonia, Letonia, Islandia y Rusia.

¿Qué es una ONG?

Una ONG (Organización No Gubernamental) es una entidad sin fines de lucro, cuyo propósito es contribuir al bienestar de la humanidad a través de la prestación de ayuda humanitaria, el apoyo a los derechos humanos, la promoción de la libertad de expresión y la defensa de causas ambientales. El término “ONG” surgió en los años 40 en documentos de las Naciones Unidas, y hace referencia a cualquier organización que no forme parte del sector gubernamental y que se dedique al bien común.

Las ONGs están conformadas por voluntarios que comparten una visión común de generar un impacto positivo en la sociedad. Además, estas organizaciones se financian a través de diversas fuentes: gobiernos, otras ONGs, empresas privadas y ciudadanos.

A nivel distrito nuevejuliense, existen numerosas ONGs que trabajan en diferentes áreas, a los fines de hacer más llevadera la vida en sociedad.

El Día Mundial de las ONGs busca también reconocer a todas aquellas personas que, de manera voluntaria, contribuyen a hacer posible el trabajo de estas organizaciones.

En este día, gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos se unen para destacar el impacto positivo de las ONGs y la importancia de continuar apoyando su labor para afrontar los retos globales.