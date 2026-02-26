El Pistacho en su día: un fruto seco con historia y beneficios para la salud

Este jueves 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco conocido como “oro verde” por su valor nutricional, precio premium y versatilidad gastronómica.

Aunque no es una celebración oficial en Argentina, la fecha surgió de manera orgánica a nivel mundial, impulsada por la industria y los productores de los principales países exportadores (Estados Unidos, Irán, Turquía y Grecia). Su objetivo es promover el consumo, resaltar sus beneficios para la salud y reconocer el esfuerzo de los agricultores.

El pistacho: historia y origen

El pistacho es uno de los frutos secos más antiguos cultivados por el hombre. Originario de Asia Menor y Occidental (Irán, Siria, Turquía y Afganistán), crecía silvestre en zonas áridas y montañosas. Ya mencionado en textos antiguos y la Biblia, en la Persia antigua simbolizaba riqueza y estatus. Los romanos lo difundieron por Europa, y hoy es un clásico de la dieta mediterránea y de cocinas de todo el mundo.

Por qué el pistacho es considerado un superalimento

Rico en grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, antioxidantes, vitaminas (B6, E, K, B1) y minerales (magnesio, fósforo, potasio, hierro), el pistacho ayuda a regular el colesterol, controlar la presión arterial, reducir el estrés y aportar saciedad. Una porción moderada (50 g) cubre gran parte de las necesidades diarias de varios nutrientes esenciales, ideal como snack saludable o ingrediente en preparaciones dulces y saladas.

San Juan: epicentro del “oro verde” en Argentina

En Argentina, la producción de pistacho se concentró en San Juan, con más del 90% de los cultivos nacionales, que superan las 6 mil hectáreas y proyectan llegar a 10 mil. La industria local exporta a Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Chile, generando millones de dólares en divisas.

El consumo interno también crece gracias a tendencias globales: chocolates, helados premium, cremas untables, alfajores y snacks plant-based consolidan al pistacho como un sabor aspiracional, con pastelerías, heladerías y panaderías de Buenos Aires y el interior ofreciendo propuestas especiales alrededor de la fecha.