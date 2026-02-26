El ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodriguez inauguró un frigorífico en Chacabuco

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, encabezó este martes la inauguración del frigorífico Los Cuñados S.R.L. en Chacabuco, donde recorrió las instalaciones y participó del tradicional corte de cinta.

En ese marco, subrayó la importancia de fortalecer la producción local y el agregado de valor en origen: “Para nosotros no da lo mismo si se produce acá o si se produce en otro país. Cuando se produce localmente se generan oportunidades de trabajo, y eso es lo que necesitamos en cada una de las localidades de la provincia”.

El ministro agradeció especialmente al intendente Darío Golía y remarcó el trabajo articulado con el municipio: “La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos y por eso es fundamental contar con intendentes comprometidos con los temas productivos. En Darío encontramos siempre a alguien que está mirando cómo generar más trabajo y más producción, y ahí se da naturalmente un vínculo de trabajo con el Ministerio”.

Javier Rodríguez remarcó el peso de la provincia en la cadena cárnica nacional y planteó la necesidad de una mayor distribución territorial de la industria. “En la provincia de Buenos Aires se faena aproximadamente el 50% del total nacional. Somos una provincia agropecuaria, pero también agroindustrial e industrial. El desafío es que haya más industria y más valor agregado en cada una de las localidades”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “descentralizar la producción es generar trabajo, es generar oportunidades para los jóvenes y es construir futuro en el interior bonaerense”.

El ministro valoró la decisión de invertir en Chacabuco y señaló que la industrialización “tiene un impacto directo y profundo en la comunidad”. Y agregó que el acompañamiento del Estado provincial responde a una definición política clara: “Con la mirada que impulsa el gobernador Axel Kicillof, desde la Provincia nos involucramos para que los proyectos avancen y para que hoy podamos estar acá, cortando una cinta que simboliza un logro concreto”.