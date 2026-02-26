El Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Frente al avance del sarampión en la región, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. La decisión se formalizó a través de la Resolución 339/2026, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de la nueva normativa, la primera dosis deberá aplicarse a los 12 meses de vida, mientras que la segunda se adelantará y se administrará entre los 15 y 18 meses, en lugar de aplicarse al ingreso escolar, como establecía el esquema previo

Desde la cartera sanitaria explicaron que la actualización apunta a “reducir la ventana de vulnerabilidad” frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis, especialmente en la primera infancia. La medida se sustenta en evidencia epidemiológica nacional e internacional que señala que la disminución temprana de los períodos de susceptibilidad mediante esquemas oportunos es una de las herramientas más eficaces para prevenir brotes y limitar la transmisión ante casos importados.

La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y contó con el aval técnico de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que destacó la importancia de fortalecer la inmunidad en edades tempranas.

El cambio también se apoya en el marco normativo vigente. La Ley 27.491, sancionada en 2018, establece la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario y faculta al ministerio a introducir las actualizaciones necesarias según la situación sanitaria.