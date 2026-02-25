miércoles, febrero 25, 2026
Política

Kicillof entrega nuevos patrulleros para reforzar la seguridad en San Isidro

El intendente Ramón Lanús valoró la entrega como un hecho histórico para San Isidro, destacando la voluntad política para encontrar soluciones concretas para los vecinos

0
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó 11 patrulleros para fortalecer la seguridad en San Isidro. La medida busca mejorar la prevención del delito en el distrito y se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios del Gobierno nacional. Kicillof destacó la importancia de la inversión en seguridad y criticó la falta de acción del Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico. Los nuevos móviles permitirán reforzar el patrullaje en barrios del distrito y se suma a la instalación de una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en San Isidro.. La provincia y el municipio también firmarán un convenio para gestionar 50 hectáreas de tierras.

