La lista que encabezó Cristian Martín denunció que“No fueron los avales, fueron decisiones políticas” la razón de la exclusión de la interna del PJ

En una conferencia de prensa celebrada en la tarde de este lunes en el Sindicato de Luz y Fuerza nuevejuliense, Cristian Martín, principal referente de la lista Peronismo Unido para las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en Nueve de Julio, denunció que la Junta Electoral había desestimado su lista, lo que dejó oficialmente habilitada la candidatura de Augusto Ippoliti como presidente del justicialismo local, ‘no por avales, sino por decisiones políticas’.

Martín estuvo acompañado en la conferencia por los apoderados de su lista, Juan Pablo Gagliano y Juan Desogo, y la vicepresidenta de la misma, Gisel Morell. En su discurso, el dirigente expresó su desconcierto y molestia ante la decisión, que consideró como un obstáculo para la participación democrática dentro del partido.

“Habíamos presentado más de 150 avales, superando ampliamente el mínimo requerido de 98. Sin embargo, el 19 de febrero, nos informaron que los avales eran insuficientes. Esto nos llevó a presentar una apelación el 21 de febrero, pero finalmente, el 22, la Junta Electoral desestimó nuestra lista y dio por ganadora la de Ippoliti”, explicó Juan Pablo Gagliano, como apoderado de la lista.

Según el abogado, la lista desestimada contaba con los avales correctamente cargados en el sistema del partido, pero señalaron que hubo un fallo técnico por parte del sistema, que, según la resolución, provocó la invalidación de los mismos. A pesar de la apelación presentada, las autoridades partidarias confirmaron que la lista de Ippoliti sería la única oficializada por lo cual quedó como el preisdente del partido y no habrá elecciones internas en marzo.

En su intervención, Gagliano y Desogo hicieron hincapié en que las decisiones tomadas por la Junta Electoral no respondían a cuestiones técnicas, sino que obedecían a una jugada política dentro del PJ. En particular, apuntaron a la influencia de sectores internos del partido como la agrupación La Cámpora, a quienes acusaron de generar estos obstáculos para evitar que el peronismo local se uniera en un frente amplio. Juani Desogo fue categórico la influencia de Zurro fue la mano política que hizo que fueran desetimados, en alusión al Intendente de Pehuajó.

“Esto no fue una cuestión de avales, sino de decisiones políticas tomadas por quienes manejan el partido localmente. Somos víctimas de un manejo excluyente, que dejó fuera a gran parte del Movimiento Obrero y a sectores que representan el verdadero peronismo”, aseguró Juan Pablo Gagliano, uno de los apoderados.

Una frustración que no detiene el avance del peronismo local

A pesar del revés, los referentes de Peronismo Unido destacaron que seguirán adelante con su trabajo y que la situación no los desanimará. Martín enfatizó que la unidad del peronismo sigue siendo una prioridad y que, aunque no contarán con la chapa del PJ en las próximas elecciones, continuarán trabajando en conjunto con sindicatos, agrupaciones políticas y vecinos para mejorar Nueve de Julio.

“Lo que nos une es el trabajo por un Nueve de Julio mejor, no un sello. Vamos a seguir luchando, con o sin chapa, porque lo más importante es la gente de nuestro distrito”, concluyó Martín, dejando en claro que el camino no termina con esta desestimación.

La conferencia concluyó con un mensaje claro: la lista encabezada por Martín y sus compañeros no se rendirán ante lo que consideran un intento de exclusión y seguirán trabajando por la unidad del peronismo local, dejando entrever que sin el acompñamiento al sector de Ippoliti.