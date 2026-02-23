Comienzan tormentas aisladas en el centro de la provincia con posible caída de granizo

- Advertisement -

Desde esta tarde, se han comenzado a registrar lluvias y tormentas aisladas sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, en particular en la zona de los partidos de Veinticinco de Mayo, Nueve de Julio, Azul, Bolívar, Carlos Casares, General Alvear, Hipólito Yrigoyen, Las Flores, Olavarría, Pehuajó, Saladillo y Tapalqué. Estas tormentas, algunas de ellas localmente moderadas, avanzan en dirección sur y podrían traer consigo chaparrones intensos en cortos períodos de tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta meteorológico a muy corto plazo, indicando que la región podría enfrentar tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y, en algunos casos, caída de granizo. Este fenómeno afecta a una amplia franja del centro de la provincia y su validez se extiende hasta dos horas después de la emisión de la alerta.

Se recomienda a la población de las zonas afectadas estar atenta a los cambios en las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias ante posibles alteraciones en la circulación vehicular, así como también en la seguridad en espacios al aire libre debido a la intensidad de las ráfagas y la probabilidad de granizo.

Este tipo de fenómenos meteorológicos, aunque de corta duración, pueden generar interrupciones y daños materiales, por lo que es fundamental mantenerse informado a través de fuentes oficiales.