Anticipan la campaña de vacunación contra la gripe para marzo

El Ministerio de Salud de la Nación anunció este lunes que se adelantó la compra y distribución de vacunas contra la gripe, con el objetivo de comenzar la campaña de vacunación a principios de marzo de 2026. La decisión se toma en el marco de la expansión internacional del subclado K del virus de influenza A (H3N2), que ha mostrado una mayor transmisibilidad en el hemisferio norte.

El Ministro Mario Lugones destacó en sus redes sociales que este adelanto busca proteger a la población antes del pico de circulación viral, que en la Argentina generalmente se concentra entre los meses de abril y julio. Sin embargo, en los últimos años, los virus respiratorios han comenzado a circular más temprano, lo que llevó a la autoridad sanitaria a anticipar la campaña.

Distribución y logística

El Gobierno comenzó esta semana a enviar las primeras partidas de vacunas a las 24 jurisdicciones del país, con el fin de garantizar que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan iniciar la vacunación en marzo. La primera entrega de dosis incluye 795.760 vacunas, con una planificación para asegurar la disponibilidad continua del stock en todo el país.

En total, el Ministerio adquirió 8.160.000 dosis, distribuidas de la siguiente manera:

4.700.000 dosis para personas de entre 24 meses y 64 años.

2.300.000 dosis de la versión adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años.

1.160.000 dosis para la población pediátrica entre 6 meses y 2 años.

La campaña está orientada a alcanzar los grupos priorizados antes del pico invernal, con el objetivo de evitar complicaciones graves y reducir el impacto de las nuevas variantes del virus.

¿Qué es la gripe o influenza?

La gripe es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa. Aunque la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas, puede ocasionar complicaciones graves en personas con condiciones preexistentes o en grupos vulnerables como embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, y personas con enfermedades crónicas.

Síntomas más comunes:

Fiebre superior a 38 grados

Tos

Congestión nasal

Dolor de garganta, de cabeza y muscular

Dificultad para respirar

Neumonía

Prevención y vacunación

La vacuna antigripal es la principal medida preventiva contra las complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes ocasionadas por el virus. Se recomienda la aplicación antes del invierno, que es cuando se registra mayor circulación del virus.

Grupos prioritarios para la vacunación:

Personal de salud: dosis anual

Niños entre 6 a 24 meses: dos dosis separadas por al menos 4 semanas

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: dosis anual

Personas mayores de 65 años: dosis anual

Embarazadas: vacuna en cualquier momento de la gestación

Puérperas: vacuna antes del egreso de la maternidad

Personal estratégico: fuerzas de seguridad y otros trabajadores esenciales

Con esta estrategia, el Gobierno espera fortalecer la protección de la población antes del período de mayor circulación viral y evitar los posibles impactos de las nuevas variantes del virus de la gripe.