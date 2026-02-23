lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
Salud Pública

Anticipan la campaña de vacunación contra la gripe para marzo

El Ministerio de Salud de la Naci{on lo señaló ante la circulación temprana de nuevos virus

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Ministerio de Salud de la Nación anunció este lunes que se adelantó la compra y distribución de vacunas contra la gripe, con el objetivo de comenzar la campaña de vacunación a principios de marzo de 2026. La decisión se toma en el marco de la expansión internacional del subclado K del virus de influenza A (H3N2), que ha mostrado una mayor transmisibilidad en el hemisferio norte.

El Ministro Mario Lugones destacó en sus redes sociales que este adelanto busca proteger a la población antes del pico de circulación viral, que en la Argentina generalmente se concentra entre los meses de abril y julio. Sin embargo, en los últimos años, los virus respiratorios han comenzado a circular más temprano, lo que llevó a la autoridad sanitaria a anticipar la campaña.

Distribución y logística
El Gobierno comenzó esta semana a enviar las primeras partidas de vacunas a las 24 jurisdicciones del país, con el fin de garantizar que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan iniciar la vacunación en marzo. La primera entrega de dosis incluye 795.760 vacunas, con una planificación para asegurar la disponibilidad continua del stock en todo el país.

En total, el Ministerio adquirió 8.160.000 dosis, distribuidas de la siguiente manera:

  • 4.700.000 dosis para personas de entre 24 meses y 64 años.

  • 2.300.000 dosis de la versión adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años.

  • 1.160.000 dosis para la población pediátrica entre 6 meses y 2 años.

La campaña está orientada a alcanzar los grupos priorizados antes del pico invernal, con el objetivo de evitar complicaciones graves y reducir el impacto de las nuevas variantes del virus.

¿Qué es la gripe o influenza?
La gripe es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa. Aunque la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas, puede ocasionar complicaciones graves en personas con condiciones preexistentes o en grupos vulnerables como embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, y personas con enfermedades crónicas.

Síntomas más comunes:

  • Fiebre superior a 38 grados

  • Tos

  • Congestión nasal

  • Dolor de garganta, de cabeza y muscular

  • Dificultad para respirar

  • Neumonía

Prevención y vacunación
La vacuna antigripal es la principal medida preventiva contra las complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes ocasionadas por el virus. Se recomienda la aplicación antes del invierno, que es cuando se registra mayor circulación del virus.

Grupos prioritarios para la vacunación:

  • Personal de salud: dosis anual

  • Niños entre 6 a 24 meses: dos dosis separadas por al menos 4 semanas

  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: dosis anual

  • Personas mayores de 65 años: dosis anual

  • Embarazadas: vacuna en cualquier momento de la gestación

  • Puérperas: vacuna antes del egreso de la maternidad

  • Personal estratégico: fuerzas de seguridad y otros trabajadores esenciales

Con esta estrategia, el Gobierno espera fortalecer la protección de la población antes del período de mayor circulación viral y evitar los posibles impactos de las nuevas variantes del virus de la gripe.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6141

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR