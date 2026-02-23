Alerta Amarillo por tormentas en la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

El centro y noreste de la Provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla este lunes 23 de febrero debido a la llegada de condiciones de inestabilidad que se intensificarán a partir de la tarde.

De acuerdo al pronóstico, se prevé el desarrollo de tormentas que pueden ser localmente fuertes, acompañadas por chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes en forma localizada.

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual, generando anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

Las condiciones tenderán a mejorar gradualmente de oeste a este hacia el final de la jornada, con una disminución de la intensidad de las tormentas y mejoras temporarias en el tiempo.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y no refugiarse bajo árboles durante las tormentas.