Se espera tiempo inestable con lluvias y tormentas en el oeste bonaerense

Este domingo, se prevé un panorama meteorológico inestable en la franja oeste de la provincia de Buenos Aires, con altas probabilidades de lluvias y tormentas, algunas de ellas intensas, especialmente a partir de la tarde. En tanto, el resto del territorio bonaerense no registrará fenómenos significativos.

Para el lunes, la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas se extiende sobre gran parte de la provincia, con mayor concentración en el centro y norte, principalmente durante la tarde y noche. Estas tormentas podrán ser localmente fuertes, con chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas de forma puntual. Se espera que las precipitaciones acumuladas sean entre 10 y 30 mm, con algunas áreas pudiendo superar este valor.

Por último, el martes se presentará un frente frío proveniente del sur, que provocará lluvias y tormentas aisladas en el sur, centro y este de la provincia. Aunque persiste incertidumbre sobre su alcance, las condiciones seguirán siendo inestables, afectando principalmente al centro y noreste durante la tarde. Se anticipa una mejora de las condiciones a partir de la noche, de oeste a este.