La semana llega con tormentas aisladas para el lunes y descenso térmico

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante esta semana se espera un aumento de nubosidad y un cambio en las condiciones climáticas en la provincia de Buenos Aires, con un comienzo de semana marcado por tormentas aisladas y chaparrones. El clima será cálido, pero se presentarán cambios importantes hacia el miércoles con un descenso de las temperaturas. En general, la semana estará influenciada por la presencia de un sistema de bajas presiones en altura que traerá lluvias y tormentas sobre varias zonas.

Pronóstico por Día:

Domingo 22 de Febrero:

Temperatura : Mínima de 16°, máxima de 29°.

: Mínima de 16°, máxima de 29°. Condiciones : El día se presentará mayormente soleado, pero con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde. No se esperan precipitaciones significativas, aunque algunas áreas cercanas podrían experimentar lluvias aisladas.

: El día se presentará mayormente soleado, pero con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde. No se esperan precipitaciones significativas, aunque algunas áreas cercanas podrían experimentar lluvias aisladas. Viento: Moderado del noreste, con ráfagas suaves.

Lunes 23 de Febrero:

Temperatura : Mínima de 18°, máxima de 30°.

: Mínima de 18°, máxima de 30°. Condiciones : El lunes traerá cielos parcialmente nublados y la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas por la tarde y noche. Se espera que las tormentas sean localmente fuertes, con ráfagas de hasta 70 km/h y posibles lluvias intensas.

: El lunes traerá cielos parcialmente nublados y la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas por la tarde y noche. Se espera que las tormentas sean localmente fuertes, con ráfagas de hasta 70 km/h y posibles lluvias intensas. Viento : Ráfagas intensas desde el noreste, que podrían afectar especialmente las áreas cercanas a la costa.

: Ráfagas intensas desde el noreste, que podrían afectar especialmente las áreas cercanas a la costa. Alerta: Riesgo de tormentas intensas en la región, con posibles inundaciones urbanas y daños menores por viento.

Martes 24 de Febrero:

Temperatura : Mínima de 17°, máxima de 31°.

: Mínima de 17°, máxima de 31°. Condiciones : Continuarán las condiciones inestables, con lluvias y tormentas aisladas que pueden intensificarse en algunas zonas. La presencia de un frente frío generará una rotación del viento desde el sur, lo que traerá un enfriamiento de las temperaturas en la tarde.

: Continuarán las condiciones inestables, con lluvias y tormentas aisladas que pueden intensificarse en algunas zonas. La presencia de un frente frío generará una rotación del viento desde el sur, lo que traerá un enfriamiento de las temperaturas en la tarde. Viento : Fuertes ráfagas del sur, alcanzando hasta 50 km/h en zonas costeras.

: Fuertes ráfagas del sur, alcanzando hasta 50 km/h en zonas costeras. Alerta: Tormentas fuertes y posibles ráfagas intensas, especialmente para el martes por la tarde.

Miércoles 25 de Febrero:

Temperatura : Mínima de 15°, máxima de 27°.

: Mínima de 15°, máxima de 27°. Condiciones : Se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos parcialmente nublados y temperaturas más frescas. Las lluvias se alejarán de la región, dejando un ambiente más estable para el resto de la semana.

: Se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos parcialmente nublados y temperaturas más frescas. Las lluvias se alejarán de la región, dejando un ambiente más estable para el resto de la semana. Viento: Moderado del sur, con ráfagas suaves.

Jueves 26 de Febrero:

Temperatura : Mínima de 13°, máxima de 27°.

: Mínima de 13°, máxima de 27°. Condiciones : Un día mayormente despejado y fresco, con cielos despejados durante la mayor parte del día. Las temperaturas mínimas serán más bajas, especialmente en áreas más alejadas del centro de la ciudad.

: Un día mayormente despejado y fresco, con cielos despejados durante la mayor parte del día. Las temperaturas mínimas serán más bajas, especialmente en áreas más alejadas del centro de la ciudad. Viento: Suave desde el sur.

Viernes 27 de Febrero:

Temperatura : Mínima de 14°, máxima de 30°.

: Mínima de 14°, máxima de 30°. Condiciones : El día será cálido y seco, con un leve aumento de la nubosidad hacia la tarde, sin precipitaciones. Se espera que las temperaturas sean agradables durante todo el día.

: El día será cálido y seco, con un leve aumento de la nubosidad hacia la tarde, sin precipitaciones. Se espera que las temperaturas sean agradables durante todo el día. Viento: Ligeras ráfagas del norte.

Sábado 28 de Febrero: