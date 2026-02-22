Hallaron a Susana Mabel Amaya, la mujer que permanecía desaparecida desde el 20 de febrero en Pehuajó

La Policía Comunal de Pehuajó ha confirmado que la ciudadana Amaya Susana Mabel, de 50 años de edad, fue hallada esta tarde de domingo en perfectas condiciones de salud. La mujer había sido reportada como desaparecida el viernes 20 de febrero, cuando se ausentó de su domicilio en horas de la madrugada sin regresar.

Según informaron las autoridades, se trató de una investigación en el marco de una causa penal caratulada “Averiguación de Paradero”, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó.

Durante estos días, se desplegó un operativo de búsqueda junto con la colaboración de la comunidad y los medios de comunicación, quienes difundieron el caso de manera constante.

Amaya Susana Mabel, de 1,50 mts de estatura, con cabello castaño negro largo y canoso recogido en rodete, piel blanca y ojos marrones, había salido de su hogar sin celular y se desconocía la vestimenta que podría estar usando. Se especulaba que podría estar usando pantalón corto. Las autoridades habían solicitado la colaboración de la población para poder dar con su paradero, y gracias a la información recibida se logró encontrarla.

A través de un comunicado, la Policía de Pehuajó expresó su agradecimiento a la comunidad y a los medios de comunicación por su constante predisposición y colaboración. También se agradeció a los ciudadanos que, al recibir la difusión del caso, contribuyeron a que la mujer fuera hallada sana y salva.