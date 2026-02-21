sábado, febrero 21, 2026
28.9 C
Nueve de Julio
Policiales

Pinchadura de mecánico provoca despiste de camioneta con vacunos en ruta 65 cerca de Dudignac

Iban siendo traladados por una Ford Ranger donde algunos animales lograron escapar, no hubo heridos y el tránsito sigue normal en la zona

Foto ilustrativa

Un accidente vial involucró a una camioneta Ford Ranger que, al sufrir una pinchadura de un neumático, despistó y terminó fuera de su recorrido en cercanías del acceso a Dudignac. La camioneta, que transportaba vacunos en un carro, provocó una escena inusual cuando alguno de los animales lograron liberarse del remolque y huyeron del lugar.

El conductor, cuya identidad no fue revelada, recibió la asistencia de personal de Policía Vial, quienes acudieron al lugar para colaborar en la resolución de la situación. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.

El vehículo permaneció detenido a la vera de la calzada mientras recibió ayuda para cambiar la cubierta averiada. A pesar del momento por la fuga de los animales, el tránsito en la zona no se ha visto comprometido y continúa desarrollándose con normalidad.

Se recomienda a los conductores que circulen por la zona prestar atención, ya que algunos animales podrían encontrarse en las inmediaciones del lugar del incidente.

