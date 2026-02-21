sábado, febrero 21, 2026
Clima

Fin de semana inestable con lluvias y tormentas intermitentes

Alcanza al noroeste bonaerense el domingo y el lunes, las precipitaciones podrían extenderse a otras áreas, principalmente en el centro y norte, donde se espera un aumento de la actividad tormentosa

0
El fin de semana en la provincia de Buenos Aires se presentará con condiciones meteorológicas inestables, especialmente sobre el noroeste bonaerense, donde se prevén lluvias y tormentas intermitentes, siendo el domingo el día de mayor probabilidad de fenómenos. A pesar de las condiciones adversas, no se esperan acumulados significativos de precipitación en la región.

El resto de la provincia se mantendrá sin fenómenos meteorológicos importantes, con cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables.

Para el lunes, se espera un repunte en la inestabilidad, con la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre gran parte de la provincia, concentrándose principalmente en las zonas centro y norte. Los habitantes de estas áreas deberán estar atentos a los pronósticos, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente, con una mayor probabilidad de tormentas durante la tarde.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el clima y mantenerse informados a través de los canales oficiales de meteorología.

