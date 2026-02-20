sábado, febrero 21, 2026
16.1 C
Nueve de Julio
General

La boleta digital para el pago de tasas municipales facila todo trámite y evitas moras

Con el objetivo de agilizar y modernizar la gestión municipal, la nueva herramienta permitirá a los contribuyentes recibir y abonar sus tasas de manera digital y segura, reduciendo el uso de papel y promoviendo el cuidado del medio ambiente. Más de cinco mil vecinos ya se han sumado a esta iniciativa

0
La reciente implementación de la boleta digital ha marcado un paso significativo hacia la modernización de los procesos administrativos y el cuidado del medio ambiente. Esta herramienta permite a los contribuyentes recibir sus boletas mensuales directamente en su correo electrónico, eliminando la necesidad de trámites presenciales y el uso de papel.

Los vecinos ahora pueden acceder a información detallada sobre sus tasas municipales de manera rápida y sencilla, lo que optimiza el tiempo y mejora la experiencia de pago. Entre las tasas disponibles para el sistema digital se incluyen la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, y Ocupación de Espacio Público.

Desde su lanzamiento, más de cinco mil contribuyentes se han adherido a esta nueva modalidad, lo que refleja su creciente aceptación y el interés por una gestión más eficiente y sustentable. Para sumarse, los usuarios solo deben ingresar a la página web de la municipalidad, completar los datos requeridos y aceptar las bases y condiciones.

Además de mejorar la comunicación entre la municipalidad y los vecinos, la boleta digital contribuye a la reducción de costos operativos y la simplificación de los trámites administrativos, favoreciendo un ambiente más ágil y accesible. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la gestión municipal con la innovación y la sostenibilidad.

 

