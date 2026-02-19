jueves, febrero 19, 2026
Salud Pública

Vacunación: Un llamado a proteger a niños y adolescentes, a pocos días del inicio del ciclo lectivo

El regreso a las aulas aumenta la exposición a enfermedades transmisibles, por lo que es fundamental que toda la comunidad educativa esté debidamente protegida

0
El Ministerio de Salud nacional y el Gobierno bonaerense instan a los padres a asegurarse de que sus hijos tengan el esquema de vacunas al día antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el lunes 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires. El regreso a las aulas aumenta la exposición a enfermedades transmisibles, por lo que es fundamental que toda la comunidad educativa esté debidamente protegida. Las dosis están disponibles en todos los centros de salud y vacunatorios de la provincia. A los niños nacidos en 2021 les corresponde la segunda dosis de la Triple Bacteriana Celular, la Triple Viral, la dosis de refuerzo contra la varicela y la IPV. A los niños nacidos en 2015 les corresponde la Triple Bacteriana Acelular, la Antimeningocócica y la VPH.

 

