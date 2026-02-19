jueves, febrero 19, 2026
Salud Pública

Plan Nacional de Alzheimer: Un paso adelante en la lucha contra la demencia

El Plan se estructura en seis ejes principales y busca reducir el estigma, mejorar la detección temprana y fortalecer la atención primaria

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias. La medida coloca al abordaje del Alzheimer como prioridad dentro de la política de salud mental. Se estima que más de 500.000 personas en Argentina viven con Alzheimer, la forma más frecuente de demencia. El Plan se estructura en seis ejes principales y busca reducir el estigma, mejorar la detección temprana y fortalecer la atención primaria. La implementación no implica un gasto presupuestario adicional para el Ministerio. El objetivo es, a través de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento integral, transformar las prácticas y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

