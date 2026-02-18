miércoles, febrero 18, 2026
Policiales

Doble intervención policial: detenido por daños y allanamiento con secuestro de escopeta

Un hombre fue aprehendido tras atacar la vivienda de su ex pareja con una maza, mientras que en un operativo posterior se detuvo a otro sujeto y se incautó un arma de fuego en Barrio Emergencia.

El martes próximo pasado, en horas del mediodía, personal de la Policía Comunal local procedió a la aprehensión en flagrante delito de GONZÁLEZ RAMIRO EZEQUIEL, en un domicilio ubicado en calle Palacios al 2300.

Según se informó, el sujeto se encontraba ocasionando daños en el exterior de la vivienda de su ex pareja mediante la utilización de una maza de demolición, mientras la mujer permanecía en el interior del inmueble, desde donde solicitó auxilio a la fuerza pública.

Ante la rápida intervención policial, el agresor fue reducido y trasladado a la seccional local, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial Mercedes. Se labraron actuaciones penales caratuladas “Daños y Amenazas Agravadas”.

En horas de la tarde del mismo día, y en el marco de una causa penal que se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 1 y la Fiscalía N° 3, ambos del Departamento Judicial Mercedes, se llevó adelante una orden de registro y allanamiento en un domicilio ubicado en Barrio Emergencia, casa N° 4.

Durante el procedimiento, se concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad, morador del inmueble, y el secuestro de un arma de fuego tipo escopeta. Por el hecho se iniciaron actuaciones penales bajo la carátula “Portación ilegal de arma de fuego de uso civil”, con intervención del magistrado correspondiente.

Ambos procedimientos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

