Alerta amarillo por tormentas en un sector bonaerense alcanzando a Nueve de Julio y el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que regirá entre la noche del miércoles 18 de febrero y la madrugada del jueves 19 en la franja norte de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo el extremo norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el informe oficial, se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes en forma localizada.

Alcanza a Nueve de Julio y todos sus distritos linderos ademàs Lincoln, Junìn, Rojas, Chacabuco, Chivilcoy, Alberti, Pehuajò, Gral. Pinto, Leandro N. Alem (Vedia), entre otros distritos.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores de acumulados entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Las condiciones tenderán a mejorar de oeste a este durante el transcurso de la mañana del jueves, cuando se espera que el sistema de tormentas se desplace fuera de la región.

Desde el organismo meteorológico recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas y asegurar objetos que puedan volarse por acción del viento.