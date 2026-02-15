domingo, febrero 15, 2026
26.7 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta por tormentas fuertes: se esperan lluvias abundantes y ráfagas de hasta 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta por tormentas para este domingo en la región y en Nueve de Julio se prevén precipitaciones ipara la mañana y tarde

La ciudad de Nueve de Julio transita un período de marcada inestabilidad atmosférica, con tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte durante este domingo, especialmente en horas de la mañana y leves en la tarde.

De acuerdo al informe oficial, los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y ocasional caída de granizo. Si bien se trataría de eventos aislados, podrían generar impactos puntuales, tanto en zonas urbanas como rurales.

Los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en sectores localizados esos valores puedan ser superados debido a la naturaleza convectiva de las tormentas, con núcleos que descargan grandes volúmenes de agua en áreas reducidas.

Este domingo se perfila como el día más crítico en cuanto a la intensidad de los fenómenos.

En Nueve de Julio se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, con mejoramientos temporarios hacia la noche. La inestabilidad podría provocar anegamientos transitorios en sectores con drenaje limitado.

Las condiciones térmicas acompañarán el escenario inestable:
Domingo: mínima de 18°C y máxima de 27°C.

Tras el pasaje del frente inestable, se prevé una mejora gradual de las condiciones, con ascenso de temperatura hacia mediados de semana debido a la rotación del viento al sector norte.

  • Lunes: 18° / 30°
  • Martes: 19° / 33°
  • Miércoles: 18°/ 32°
  • Jueves: 16° / 28° – chaparrones durante la madrugada y la mañana.
  • Viernes: 14° / 30°

 

