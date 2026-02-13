sábado, febrero 14, 2026
Hockey

Se realizará una nueva edición del Torneo de Hockey Pista

Cabe señalar que esta variante del hockey está reglamentada oficialmente y fiscalizada por la Confederación Argentina de Hockey

La sub comisión de Hockey del Club Atlético ha anunciado que, como todos los años, este mes se realiza una nueva edición del Torneo de Hockey Pista, en el Micro Estadio, habiendo ya muchos equipos inscriptos.
Cabe señalar que esta variante del hockey está reglamentada oficialmente y fiscalizada por la Confederación Argentina de Hockey, disputándose competencias formales en todo el país, desde luego, donde existan canchas que lo permitan, porque tiene algunas variantes reglamentarias particulares.
En nuestro medio este escenario es ideal, porque cuenta con tribunas laterales y en el fondo hay paredes, aptas para el juego y los bochazos que reciben. En esta cancha se juega desde el año 2015, sólo interrumpidos en 2020 por la prohibición a raíz de la pandemia y antes, en 2013 y 2014 se jugó en el gimnasio Ernesto Báncora, hasta que se puso el piso de madera.

