sábado, febrero 14, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
sábado, febrero 14, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta amarilla por tormentas fuertes en el centro y norte bonaerense este domingo

Entre la madrugada y la mañana del domingo 15 se espera que los municipios en amarillo, entre ello Nueve de Julio, se vean afectados de oeste a este por lluvias y tormentas de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El fenómeno afectará entre la madrugada y la mañana del 15 de febrero a municipios del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y posible caída de granizo.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo Alerta Meteorológica Amarilla por tormentas que impactarán entre la madrugada y la mañana del domingo 15 de febrero de 2026. Según el informe oficial, los municipios señalados en amarillo serán afectados de oeste a este por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El área más comprometida abarca principalmente el centro y norte bonaerense, comprendiendo las zonas DC 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el parte, las tormentas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, chaparrones intensos de corta duración, ráfagas localmente fuertes y ocasional caída de granizo.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman registros entre 15 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores los montos sean superados de forma puntual, especialmente en zonas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

Las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente desde el oeste hacia el este a partir del final de la mañana del domingo, con una disminución progresiva de la inestabilidad.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan volarse por efecto de las ráfagas.

En estos momentos se registran lluvias y tormentas aisladas sobre noroeste de la provincia que avanzan de oeste a este, son de intensidad débil y no se espera que generen fenómenos significativos ni acumulados relevantes. Continuarán las condiciones de lluvias y tormentas aisladas durante el transcurso de la madrugada con intensidad débil, sin fenómenos significativos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6132

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR