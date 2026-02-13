Alerta amarilla por tormentas fuertes en el centro y norte bonaerense este domingo

El fenómeno afectará entre la madrugada y la mañana del 15 de febrero a municipios del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y posible caída de granizo.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo Alerta Meteorológica Amarilla por tormentas que impactarán entre la madrugada y la mañana del domingo 15 de febrero de 2026. Según el informe oficial, los municipios señalados en amarillo serán afectados de oeste a este por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El área más comprometida abarca principalmente el centro y norte bonaerense, comprendiendo las zonas DC 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el parte, las tormentas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, chaparrones intensos de corta duración, ráfagas localmente fuertes y ocasional caída de granizo.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman registros entre 15 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores los montos sean superados de forma puntual, especialmente en zonas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

Las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente desde el oeste hacia el este a partir del final de la mañana del domingo, con una disminución progresiva de la inestabilidad.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan volarse por efecto de las ráfagas.

En estos momentos se registran lluvias y tormentas aisladas sobre noroeste de la provincia que avanzan de oeste a este, son de intensidad débil y no se espera que generen fenómenos significativos ni acumulados relevantes. Continuarán las condiciones de lluvias y tormentas aisladas durante el transcurso de la madrugada con intensidad débil, sin fenómenos significativos.