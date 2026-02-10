Prisión perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

- Advertisement -

La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia confirmó la condena a prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. La jueza Dolly Fernández dictaminó que César Sena fue el autor del crimen, mientras que sus padres fueron considerados “partícipes primarios”.

La sentencia también incluye penas para otros involucrados: Fabiana González recibió 5 años de prisión efectiva y Gustavo Obregón 5 años y 10 meses por su participación en la desaparición del cuerpo de Cecilia. Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple, quedó en libertad al haber cumplido la pena.