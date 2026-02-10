martes, febrero 10, 2026
33.4 C
Nueve de Julio
martes, febrero 10, 2026
33.4 C
Nueve de Julio
Policiales

Prisión perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La jueza ordenó expedir el certificado de defunción de Cecilia, cerrando un capítulo doloroso para la familia y amigos de la víctima.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia confirmó la condena a prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. La jueza Dolly Fernández dictaminó que César Sena fue el autor del crimen, mientras que sus padres fueron considerados “partícipes primarios”.

La sentencia también incluye penas para otros involucrados: Fabiana González recibió 5 años de prisión efectiva y Gustavo Obregón 5 años y 10 meses por su participación en la desaparición del cuerpo de Cecilia. Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple, quedó en libertad al haber cumplido la pena.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6128

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR