Día mundial de las legumbres: Un recuerdo para la salud y el futuro planeta

Hoy, 10 de febrero, se celebra el día mundial de las legumbres, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para promover el consumo de estas valiosas fuentes de proteínas vegetales. Las legumbres, como lentejas, garbanzos, porotos, arvejas y soja, son ricas en fibra, vitaminas y minerales, y bajas en grasas y colesterol. Ayudan a reducir el colesterol y el azúcar en sangre, contribuyen a la salud cardiovascular y son una excelente opción para vegetarianos y veganos. Además, su cultivo es beneficioso para el medio ambiente, ya que ayudan a fijar nitrógeno en el suelo y requieren menos agua que otros cultivos.