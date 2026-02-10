martes, febrero 10, 2026
33.4 C
Nueve de Julio
martes, febrero 10, 2026
33.4 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día mundial de las legumbres: Un recuerdo para la salud y el futuro planeta

Es un buen día para incorporar más legumbres en tu dieta y contribuir a un futuro más sostenible.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 10 de febrero, se celebra el día mundial de las legumbres, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para promover el consumo de estas valiosas fuentes de proteínas vegetales. Las legumbres, como lentejas, garbanzos, porotos, arvejas y soja, son ricas en fibra, vitaminas y minerales, y bajas en grasas y colesterol. Ayudan a reducir el colesterol y el azúcar en sangre, contribuyen a la salud cardiovascular y son una excelente opción para vegetarianos y veganos. Además, su cultivo es beneficioso para el medio ambiente, ya que ayudan a fijar nitrógeno en el suelo y requieren menos agua que otros cultivos.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6128

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR