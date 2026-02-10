Allanamientos en Pehuajó: secuestro de 11 motocicletas y plantas de marihuana

- Advertisement -

En una serie de allanamientos en la ciudad y partido de Pehuajó se realizaron 11 procedimientos que arrojaron el secuestro de once (11) motocicletas que eran utilizadas en encuentros y picadas clandestinas que se realizaban en diversas zonas de la ciudad.

Las motos fueron incautadas y puestas a disposición del Juzgado de Faltas local, como parte de las medidas adoptadas para frenar esta problemática creciente.

Además de los secuestros de vehículos, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de “Infracción al Artículo 289 del Código Penal” (conforme a las leyes que rigen la circulación y las actividades ilícitas en la vía pública). En este marco, se solicitó el pedido de secuestro activo, y la Fiscalía en Turno se encuentra llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer la totalidad de los hechos.

El operativo también permitió descubrir una plantación clandestina de marihuana. Fueron incautadas varias plantas de cannabis en distintos puntos del partido, lo que dio lugar a nuevas actuaciones judiciales bajo la Ley 23.737, que regula el control y la penalización de la tenencia de estupefacientes. La Fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial de Trenque Lauquen tomó intervención en el caso, con el fin de profundizar en la investigación y tomar las medidas pertinentes respecto a los responsables de esta actividad ilícita.

Las autoridades locales señalaron que este tipo de operativos son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. En este sentido, destacaron el trabajo coordinado entre el Juzgado de Faltas, la Fiscalía, y las fuerzas de seguridad para erradicar actividades delictivas en la región.

El Juzgado de Faltas de Pehuajó, a través de la Ordenanza Municipal 98/24, establece sanciones y medidas correctivas para quienes se vean involucrados en estas actividades ilegales, buscando frenar la proliferación de conductas peligrosas como las picadas y el tráfico de sustancias prohibidas.

Se espera que las investigaciones sigan avanzando para identificar a los responsables de estos hechos y tomar las acciones judiciales correspondientes. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad en la región y aseguraron que continuarán con los operativos preventivos en los próximos días.

Este operativo refleja un claro mensaje de las autoridades locales sobre la necesidad de mantener el orden y la legalidad en Pehuajó, con un enfoque integral que abarca tanto el tráfico de estupefacientes como la seguridad vial y la prevención de delitos en la vía pública.