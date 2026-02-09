lunes, febrero 9, 2026
Salud Pública

Vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para embarazadas

Es importante destacar que la vacuna es segura y forma parte de las recomendaciones de vacunación durante el embarazo

La Municipalidad continúa la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. El VSR es una de las principales causas de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños, pudiendo causar bronquiolitis o neumonía en menores de 6 meses. La vacuna se aplica en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de planta urbana, de lunes a viernes, de 8 a 18 hs, y por orden de llegada. La vacunación materna proporciona protección eficaz contra la bronquiolitis a través del pasaje transplacentario de anticuerpos, reduciendo el riesgo de complicaciones en los recién nacidos.Es importante destacar que la vacuna es segura y forma parte de las recomendaciones de vacunación durante el embarazo. Para más información, las embarazadas pueden acercarse a los CAPS o consultar con su médico de confianza.

