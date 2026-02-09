Día Internacional de la Epilepsia: una convocatoria a la conciencia global sobre un trastorno neurológico Común

- Advertisement -

Este 9 de febrero de 2026, como cada segundo lunes de febrero, se celebrará el Día Internacional de la Epilepsia, una fecha proclamada por el Buró Internacional para la Epilepsia (IBE) y la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE) desde el año 2015. Este día tiene como objetivo sensibilizar a la población mundial sobre esta enfermedad neurológica, que afecta a aproximadamente 65 millones de personas a nivel global.

La epilepsia, un trastorno crónico del cerebro que genera convulsiones, no discrimina por edad, sexo ni origen geográfico. De hecho, el 80% de los afectados viven en países de ingresos bajos y medios, donde las tasas de tratamiento son significativamente menores. En estos países, hasta el 75% de las personas con epilepsia no reciben el tratamiento adecuado, lo que agrava su calidad de vida.

Además de promover una mayor atención sanitaria, el Día Internacional de la Epilepsia tiene como propósito reducir la estigmatización histórica asociada a esta enfermedad. A lo largo de la Edad Media, se pensaba erróneamente que las personas con epilepsia estaban poseídas por espíritus malignos, lo que generaba discriminación y aislamiento social.

Este evento global busca, entre otras cosas, hacer un llamado a los gobiernos para que implementen políticas públicas más inclusivas y eficaces en el tratamiento de la epilepsia. Asimismo, subraya la importancia de incrementar la inversión en la investigación científica, con el fin de desarrollar tratamientos menos invasivos y más efectivos.

La Epilepsia en la Literatura:

Un dato curioso que pocos conocen es que la epilepsia ha sido un tema recurrente en la obra del escritor ruso Fiódor Dostoyevski, quien padecía esta enfermedad. En muchas de sus novelas, incluidos El Idiota y La patrona, los personajes epilépticos se enfrentan a la angustia y los prejuicios de la sociedad, lo que refleja la experiencia personal del autor.

¿Cómo Participar en el Día Internacional de la Epilepsia?

Para conmemorar este día, se recomienda asistir a charlas, conferencias o congresos locales sobre epilepsia. También es una excelente ocasión para leer libros que aborden este tema y compartir lo aprendido en redes sociales usando el hashtag #DíaInternacionalDeLaEpilepsia. La educación y la difusión son claves para desterrar mitos y estigmas relacionados con esta condición.

Es fundamental recordar que, aunque la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes, muchas personas aún sufren debido a la falta de información y acceso adecuado a tratamientos. Este día es una oportunidad para fomentar la empatía, la comprensión y la acción global en favor de aquellos que viven con esta condición.

¡Únete a la causa, comparte y aprende más sobre la epilepsia este 9 de febrero!