Cambios en la vacunación triple viral: conocé el nuevo cronograma

El Área de Inmunización de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que a partir de 2026 se adelanta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Para niños y niñas nacidos a partir del 1º de julio de 2024, la segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad. En cambio, para aquellos nacidos antes del 30 de junio de 2024, la segunda dosis se aplicará a los 5 años de edad, manteniendo el esquema anterior.

El objetivo es brindar mayor protección en edades tempranas y evitar complicaciones graves. El cronograma 2026 de vacunación se desarrollará en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) urbanos, en los siguientes días y horarios: CAPS CIC (610038) los lunes, CAPS SABIN (610031) los lunes, CAPS N. Alborada (610030) los martes, CAPS B. Parque (610035) los miércoles de 7 a 13 hs, CAPS Moscato (610034) los jueves y CAPS Luján (610033) los viernes. Los horarios de atención en los CAPS son de 8 a 18 horas. Se solicita pedir turno previamente para lograr una mejor, y la vacuna Triple Viral es gratuita y obligatoria, y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación.