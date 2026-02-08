Un frente frío avanzará desde esta noche y dejará condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio bonaerense

- Advertisement -

Hacia la noche de hoy comenzará a avanzar un frente frío sobre la Provincia de Buenos Aires, generando lluvias y tormentas aisladas, principalmente en el sudoeste provincial. En esa región, algunos de los eventos podrían adquirir intensidad localmente fuerte durante la noche.

Durante el día lunes, el sistema se desplazará sobre gran parte del territorio bonaerense, provocando lluvias y tormentas que tenderán a perder intensidad a medida que avancen hacia el este. No obstante, en la franja oeste, especialmente durante la madrugada del lunes, no se descarta la ocurrencia de tormentas localmente fuertes.

El día martes se mantendrá el tiempo inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre el centro y la franja sur de la provincia. Estas condiciones se extenderán y generalizarán durante el miércoles, alcanzando a gran parte del territorio provincial.

Finalmente, tanto el jueves como el viernes persistirá la inestabilidad, con tiempo variable y posibles precipitaciones sobre el centro y el norte bonaerense