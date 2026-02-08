El calor cede y vuelven las lluvias: empieza un cambio de patrón en el centro del país

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Luego de más de un mes dominado por condiciones extremadamente estables, el escenario meteorológico comienza a mostrar señales concretas de cambio en gran parte del territorio nacional. El prolongado bloqueo atmosférico que afectó al centro y este del país limitó el ingreso de frentes fríos, favoreciendo un período de escasas precipitaciones y temperaturas muy por encima de los valores normales.

Este patrón, que se sostuvo durante cinco a seis semanas consecutivas, tuvo un impacto significativo en la región central, donde el déficit hídrico se fue profundizando. Sin embargo, en los últimos días los principales modelos de pronóstico, en especial el del Centro Europeo (ECMWF), comenzaron a coincidir en un debilitamiento progresivo de este bloqueo, dando inicio a una etapa de transición.

El primer indicio de este cambio llegará a mitad de semana, con el avance de un sistema frontal frío que se desplazará entre el miércoles y el jueves sobre la franja central del país. Su pasaje favorecerá la aparición de lluvias y chaparrones de manera dispersa, con acumulados variables y una distribución irregular. Si bien no se esperan montos significativos, este evento resulta relevante por marcar una ruptura en la dinámica atmosférica que venía predominando.

Hacia el fin de semana, un segundo sistema frontal tendrá un impacto más amplio y comenzará a generar condiciones de mayor inestabilidad. Con el aumento de la humedad y la energía acumulada en la atmósfera, se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas en distintos sectores del centro del país, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas, aunque de carácter puntual.

En paralelo, el cambio de circulación atmosférica permitirá el ingreso de aire más fresco desde el sur. A partir de la próxima semana se espera un descenso marcado de las temperaturas, con registros que podrían ubicarse por debajo de los promedios normales para la época, ofreciendo un alivio tras varias semanas de calor extremo.

Situación en Nueve de Julio

En el ámbito local, el partido de Nueve de Julio también comenzará a sentir los efectos de esta transición. Para el lunes se prevé la posibilidad de un chaparrón aislado durante la mañana, mientras que en los días siguientes las condiciones se mantendrán variables, con nubosidad y temperaturas en paulatino descenso.

Las temperaturas máximas, que durante el fin de semana alcanzarán valores elevados, tenderán a moderarse hacia el final de la semana, en línea con el avance de los sistemas frontales. Si bien las precipitaciones previstas no serían suficientes para revertir el déficit hídrico, representan una señal alentadora de un cambio de patrón más favorable.

Este nuevo escenario abre la expectativa de una mayor frecuencia de lluvias y condiciones térmicas más moderadas en el corto y mediano plazo, luego de un período excepcionalmente seco y caluroso.