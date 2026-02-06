Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina: un llamado para erradicar esta Violación de Derechos Humanos

- Advertisement -

Cada 6 de febrero, el mundo se une en un llamado a la acción para erradicar la mutilación genital femenina (MGF), una grave violación de los derechos humanos que afecta a millones de niñas y mujeres en todo el mundo. Esta práctica, que implica la ablación de los genitales femeninos por motivos no médicos, trae consecuencias devastadoras tanto a corto como a largo plazo para la salud física, sexual y mental de las mujeres. A pesar de los avances, más de 230 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a esta práctica y 22,7 millones más corren el riesgo de sufrirla antes de 2030.

Objetivo: Erradicar la Mutilación Genital Femenina para 2030

La comunidad internacional se ha fijado un ambicioso objetivo: eliminar la mutilación genital femenina para el año 2030. Aunque los datos muestran una disminución en la prevalencia de esta práctica, con una reducción del 50% en las últimas tres décadas, las tasas de eliminación deben incrementarse significativamente para cumplir con esta meta. Se estima que actualmente, 1 de cada 3 niñas se ve afectada por la mutilación genital femenina, una cifra que podría reducirse aún más con un esfuerzo colectivo sostenido.

La Necesidad de Inversión Sostenida: Por Cada Dólar Invertido, Se Generan 10

Para erradicar la mutilación genital femenina, se requiere una inversión continua. Por cada dólar invertido en la eliminación de esta práctica, los países pueden generar un retorno de 10 dólares. No obstante, si no se actúa con urgencia, los costos relacionados con el tratamiento de las complicaciones sanitarias generadas por la mutilación genital femenina podrían ascender a 1400 millones de dólares al año.

El compromiso global es clave: gobiernos, comunidades, sector privado y organizaciones internacionales deben actuar de manera coordinada y con recursos adecuados para asegurar la erradicación de la mutilación genital femenina.

Acciones a Tomar para Erradicar la Mutilación Genital Femenina:

Derribar Barreras: Integrar la prevención de la MGF en programas educativos, de salud y económicos. Ampliar la Financiación: Reforzar la movilización de recursos a nivel nacional e internacional. Tomar Decisiones Basadas en Datos: Utilizar datos para diseñar políticas eficaces y medir el progreso. Utilizar la Influencia: Promover el cambio de actitudes mediante la influencia social y profesional.

La Voz de los Sobrevivientes: Historias de Lucha y Resiliencia

Figuras como la cantante Shakira, activista por los derechos de las mujeres y superviviente de la mutilación genital femenina, son ejemplo de la importancia de dar voz a quienes han sufrido esta violación. A través de su participación en eventos y campañas, Shakira contribuye a la sensibilización global sobre esta problemática.

Una de las voces más poderosas es la de Catherine Mootian, una superviviente de mutilación genital femenina en Kenia, quien se ha convertido en activista y directora de AfyAfrica, una organización que lucha por la erradicación de esta práctica. Catherine señala que el daño no termina en el acto de la mutilación; las sobrevivientes enfrentan un largo camino hacia la recuperación física, emocional y social, enfrentándose a barreras como la falta de apoyo, la discriminación y la violencia.

El Llamado Global: Unir Fuerzas para Erradicar la Mutilación Genital Femenina

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, con el objetivo de movilizar esfuerzos globales para erradicar esta práctica. Este año, el tema es “Hacia 2030: No acabaremos con la mutilación genital femenina sin un compromiso y una inversión sostenidos”, haciendo un llamado a la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

La Ruta hacia un Futuro Libre de Mutilación Genital Femenina

Con la participación de organizaciones clave como el Programa Conjunto UNFPA-UNICEF, se han logrado importantes avances en la lucha contra la mutilación genital femenina. Sin embargo, la financiación continua y el compromiso político son esenciales para mantener el progreso y lograr un cambio transformador en las comunidades más afectadas.

Un Futuro sin Mutilación Genital Femenina: Cómo Puedes Participar

Este 6 de febrero, puedes unirte al llamamiento global para erradicar la mutilación genital femenina. Muestra tu apoyo en las redes sociales con los hashtags #Invest2EndFGM y #EndFGM, y participa en iniciativas locales y globales que promuevan la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. La erradicación de la mutilación genital femenina es posible, pero solo si todos nos comprometemos a actuar, con urgencia y determinación.

¿Sabías que…?