Hace 28 años fallecía el Beato Eduardo Pironio: su legado sigue vivo en la Iglesia y en Nueve de Julio

Este 5 de febrero, se conmemoran 28 años del fallecimiento de Eduardo Francisco Pironio, quien nació el 3 de diciembre de 1920 en 9 de Julio, Argentina, y falleció en Roma en 1998. Su legado sigue vivo en la Iglesia Católica, donde su beatificación avanza, y en la ciudad que lo vio nacer.

En la jornada de ayer, 4 de febrero, se rezó el tradicional Rosario Pironiano en la casa natal del Cardenal, donde se reunieron fieles y devotos para recordar su vida de fe y servicio. A las 20:00 horas, la Catedral Santo Domingo de Guzmán, donde fue Bautizado, fue escenario de una misa solemne en la que se destacó el mensaje de esperanza y amor a la Virgen que Pironio dejó a la Iglesia. Durante la ceremonia, se resaltó su incansable dedicación al Papa Juan Pablo II, su apoyo a las Jornadas Mundiales de la Juventud y su énfasis en la esperanza cristiana.

Pironio, nacido en una familia de inmigrantes italianos, fue un hombre de profunda espiritualidad y un gran intelectual. Se formó en la Pontificia Universidad Angelicum de Roma y a lo largo de su vida se desempeñó en varios cargos importantes dentro de la Iglesia, desde rector del seminario de Buenos Aires hasta su puesto en la Curia Romana. También fue obispo auxiliar de La Plata y obispo de Mar del Plata, y su trabajo en la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) marcó huella en la Iglesia en América Latina.

El proceso de beatificación del Cardenal Pironio avanza con firmeza, luego de que se le reconocieran sus virtudes heroicas. En 2019, el Vaticano aprobó el milagro atribuido a su intercesión: la recuperación de un bebé de 15 meses en coma, tras las oraciones de sus padres ante una estampita del Cardenal Pironio. Este milagro fue uno de los pasos fundamentales para su beatificación.

Hoy, el Cardenal Pironio sigue siendo un ejemplo de esperanza, fe y devoción, y su memoria sigue viva tanto en Nueve de Julio como en la Iglesia universal.