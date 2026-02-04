La lluvia llega a los 7.5 mm

- Advertisement -

La Estación Meteorológica de Nueve de Julio, conforme lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la jornada de hoy comenzó con lluvias moderadas en la región. A las 9:00 horas, el registro de precipitaciones alcanzó los 7,5 mm.

Este evento climático, que afecta a varias localidades de la zona, podría continuar durante el día con probabilidad de más precipitaciones, según los pronósticos del SMN. Se recomienda a los habitantes estar atentos a los posibles cambios en las condiciones del tiempo y tomar precauciones ante las lluvias.