Clima

La lluvia llega a los 7.5 mm

Es el registro de la hora 09 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

La Estación Meteorológica de Nueve de Julio, conforme lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la jornada de hoy comenzó con lluvias moderadas en la región. A las 9:00 horas, el registro de precipitaciones alcanzó los 7,5 mm.

Este evento climático, que afecta a varias localidades de la zona, podría continuar durante el día con probabilidad de más precipitaciones, según los pronósticos del SMN. Se recomienda a los habitantes estar atentos a los posibles cambios en las condiciones del tiempo y tomar precauciones ante las lluvias.

