Falsos empleados del Ministerio del Interior buscan estafar con datos personales

En las últimas semanas, ha comenzado a circular un nuevo intento de fraude en diversas zonas residenciales.

Un grupo de personas está visitando casas de manera sospechosa, haciéndose pasar por empleados del Ministerio del Interior. Estos individuos llevan consigo documentos falsificados, membretes oficiales y aseguran estar realizando una verificación para el censo nacional, un procedimiento que en realidad no existe.

Según reportes de varios vecinos, los estafadores se presentan de manera impecable, con equipos como computadoras portátiles y máquinas biométricas, y solicitan información personal de los residentes, incluyendo fotos y huellas digitales, bajo el pretexto de realizar un registro obligatorio para el censo.

Los “funcionarios” de este falso operativo afirman contar con una lista de los nombres de los habitantes de la zona y, al mostrarla, intentan que los ciudadanos proporcionen sus datos personales para completar un supuesto “proceso de validación”.

No Existe Ningún Censo de este Tipo

El Ministerio del Interior ha aclarado que no se está llevando a cabo ninguna iniciativa que requiera estos procedimientos, por lo que todo se trata de una burda mentira con fines delictivos. Este tipo de engaños, conocidos popularmente como “cuento del tío”, ya han sido reportados en otras ciudades y regiones del país, y se teme que más personas caigan en el fraude.

Consejos para Evitar Ser Víctima:

Verifique Siempre la Identidad de los Visitantes: Si alguna persona se presenta en su puerta afirmando ser de alguna institución, pida credenciales y comuníquese con la entidad en cuestión para confirmar su identidad. No Comparta Información Personal: Ninguna autoridad gubernamental está solicitando datos como fotos, huellas digitales o detalles privados a través de visitas domiciliarias. Mantenga la Puerta Cerrada y Segura: Si siente que algo no está bien, no deje entrar a nadie sin antes verificar correctamente quién es. Informe a la Policía: Si tiene dudas sobre la situación, contacte a las autoridades locales para que puedan actuar rápidamente.

Difundir la Información es Vital

Los expertos en seguridad advierten que este tipo de fraudes se expanden rápidamente, por lo que es crucial compartir esta información con familiares, amigos y vecinos para que todos estén alertas. Si alguna vez recibe una visita sospechosa, no dude en denunciarla a las autoridades.

La prevención y la información oportuna son nuestras mejores herramientas para evitar ser víctimas de estos estafadores.

¡Mantente alerta y protege tu información!