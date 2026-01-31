Día Internacional del Mago: La magia como herramienta de evangelización a través de Don Bosco

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 31 de enero, se celebra el Día Internacional del Mago, una fecha especial que honra a los magos y ilusionistas de todo el mundo, pero que tiene una raíz particular en la figura de San Juan Bosco. Conocido como Don Bosco, este sacerdote y educador italiano, canonizado como santo en 2002, se convirtió en el patrono de los magos escénicos por su habilidad para combinar la magia con la evangelización y la educación de los más jóvenes.

Don Bosco: el mago que evangelizaba con ilusiones

Nacido en 1815 en Italia, Giovanni Melchiorre Bosco fue un hombre de profunda fe que dedicó su vida a los más necesitados, sobre todo a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, su conexión con el arte de la magia fue lo que lo diferenciaba de otros sacerdotes de su tiempo. Don Bosco veía en la magia una herramienta poderosa para conectar con los jóvenes y acercarlos a la iglesia. En sus sermones y reuniones religiosas, incorporaba trucos de magia y espectáculo, utilizando la ilusión para captar la atención de los niños y transmitirles valores cristianos.

Su capacidad para combinar magia con enseñanza lo hizo único, y fue un precursor de lo que hoy conocemos como el uso de la magia para el entretenimiento con un propósito más profundo. De hecho, fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, una organización que promovía la educación y evangelización a través del “Sistema Preventivo”, basado en tres pilares: razón, religión y amor. Su enfoque innovador en la pedagogía le permitió tocar las vidas de miles de jóvenes en Europa y, más tarde, en todo el mundo.

La influencia de Don Bosco en la magia moderna

Cuando Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888, su legado como educador y evangelizador no terminó. En 1929 fue beatificado y en 2002 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, quien también lo proclamó patrono de los magos escénicos. Desde entonces, esta fecha no solo se recuerda como la muerte de un gran educador, sino como el reconocimiento a la magia como una disciplina que puede conectar a las personas, inspirarles y llevarles un mensaje.

En la actualidad, el Día Internacional del Mago sirve para recordar cómo la magia, más allá de los trucos y el espectáculo, tiene el poder de generar asombro, reflexión y conexión entre las personas, algo que Don Bosco comprendió hace más de un siglo.

Los grandes magos de la historia

A lo largo de los años, el ilusionismo ha evolucionado, y muchos magos han dejado su huella en la historia. Entre ellos destacan figuras como Harry Houdini, quien es considerado el padre de la magia moderna por sus espectaculares escapismos, o David Copperfield, famoso por trucos de gran escala como la desaparición de la Estatua de la Libertad. Otros magos, como Dynamo o Criss Angel, han sabido conectar con audiencias jóvenes a través de la magia urbana y los desafíos visuales.

Sin embargo, no debemos olvidar a los magos tradicionales que, como Don Bosco, han utilizado su arte para transmitir mensajes de amor y esperanza. En Argentina, uno de los magos más reconocidos fue el Mago Chan, un reconocido ilusionista que se destacó por su habilidad para sorprender a grandes y chicos con sus trucos. Su legado en el mundo de la magia no solo fue reconocido en el país, sino que trascendió internacionalmente, dejando una huella indeleble en las generaciones que lo vieron actuar. Sus restos descansan en el cemenario municipal de la localidad de Facundo Quiroga, e el distrito de Nueve de Julio.

Un homenaje a la magia con propósito

El Día Internacional del Mago es, en definitiva, una celebración no solo de los grandes nombres que han marcado la historia del ilusionismo, sino también de la magia como medio de expresión artística, cultural y educativa. Hoy, recordamos a Don Bosco, quien convirtió la magia en un puente entre lo divino y lo terrenal, y seguimos sorprendidos por los magos contemporáneos que, al igual que él, buscan generar asombro y reflexión a través de sus espectáculos.

Así, el 31 de enero se convierte en un día para rendir homenaje a los magos de ayer, de hoy y de siempre, aquellos que, con un toque de ilusión, nos invitan a soñar y a ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten.