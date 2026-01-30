- Advertisement -

Resulta extraño el orden establecido definitivamente, el 5 de diciembre último, a muchos liderazgos políticos del mundo; a tal punto que la única reacción es la de agruparse con acuerdos comerciales entre países (algo así como prohibir la inteligencia artificial para “defenderse” de ella). Medida inocua, inadecuada, ineficaz: inoperante.

Inglaterra (dueña del mundo junto a Estados Unidos durante el globalismo perimido) reacciona de ese modo junto a Canadá (su “protegido”), Dinamarca (por Groenlandia, aunque estaría casi resuelto que será un Estado norteamericano), Irán, India (disputa introducida por Milei con Paolo Rocca, al no entender qué hace un empresario ni tomar nota del cambio de paradigma) y China: gobiernos que se relacionan desde el neoliberalismo (rienda derecha del globalismo – Prat Gay, Melconian, los dos últimos años de Macri, los dos primeros fue un gobierno oligárquico-; la rienda izquierda fue la socialdemocracia de Lenin de los banqueros -Cristina, Kicillof, Alberto Fernández, Agis; y Milei, pero no como socialdemócrata, sino como globalismo extremo, desde el anarco capitalismo).

Claro, el partido (orden) cambió: es como si en medio del feudalismo quisieran reflotar el esclavismo del Imperio Romano o en medio del capitalismo reflotar el feudalismo (bueno, la única en el mundo que consiguió algo así es La Sociedad Rural de Palermo: aún, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, se rige bajo el feudalismo).

Pero, esta nota se trata de los subsidios.

Así como Inglaterra llegó tarde, es oportuno resaltar la cintura de Cadena Nueve al hacer notar que la Intendente hacía (hace) costos: propiedad principal del nacionalismo que ya está vigente en el mundo, de manera inexorable y sin posibilidades de retrocesos (sí, con “dolores” de post parto o, tal vez, duelo de paradigma o melancolía por el modelo perdido).

A tal punto hace costos la Intendente que decidió presentar un presupuesto a la baja como subsidio indirecto: para darle un horizonte de esperanza a comercios y empresas (y los trabajadores de esos comercios y empresas), sacrificando la recaudación para que esa liquidez permanezca en el sector privado para regenerar su fuerza de trabajo (y la acumulación del trabajo en capital). Contractiva para el Municipio, transitoriamente: evita cierres, preserva empleos, estimula la actividad económica local.

Mientras, Trump y Putin, avanzan con seriedad sosteniendo el nacionalismo: por las buenas o por las malas.

El problema principal de los países que no son los antes nombrados es que están muy desorientados, a diferencia de este medio y la Intendente.

Hacer costos responde distritalmente, a los aranceles, retenciones y subsidios (a la energía, que Milei quitó) necesarios para la legalidad del paradigma nacionalista.

Porque lo que disputa el mundo, en la contradicción principal (dirían los marxistas y sus degradaciones) es: globalismo versus nacionalismo.

Como si no fuera poco, el globalismo usa en sentido contrario los subsidios depredando naciones: como lo hace China. Habilita a sus empresas a vender a precios ridículos en otros países, subsidiando la diferencia desde el Partido Comunista Chino.

Ahí, el problema en los países: en nuestro país, fue la discusión de Juan B. Justo y Carlos Pellegrini. Juan B. Justo decía que nuestra economía era complementaria con la europea (hoy, nuestros políticos, casi todos globalizadores, dicen que es complementaria con China): con la “obligación” de nosotros de cuidar a los trabajadores de otros países (Juan B. Justo se preguntaba, si no “¿de qué van a vivir los trabajadores franceses?”. Que Carlos Pellegrini, saldaba: “Que se ocupe Francia de sus trabajadores, nosotros nos ocupamos de los trabajadores de Argentina”) al sostener que tenemos que vender productos primarios al mundo y comprarles productos manufacturados (¡se enseña en nuestras universidades! -modelo agroexportador).

¿Qué quiero resaltar?

Que estamos en buenas manos: Cadena Nueve desde la dirección distrital de la Intendente, saben que los beneficios de las empresas son sostenibles cuando se hacen costos (con rigurosidad).

Aunque el momento es muy crítico para el país (presidente globalizador extremo, anarco capitalista) y para la provincia (gobernador globalizador, socialdemócrata -desde el mismo “peronismo” que no es peronismo, de Alberto Fernández y Cristina Fernández), estamos en buenas manos y el futuro es esperanzador.

Confiemos en ella (la Intendente) como ella confía en nosotros.

jorge Suevus.