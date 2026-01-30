Pronóstico meteorológico para la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La provincia de Buenos Aires experimenta actualmente chaparrones y tormentas aisladas débiles sobre el sudeste, que se espera se extiendan hacia el este durante la mañana y la tarde, disipándose hacia la noche. Las temperaturas serán elevadas en el centro y franja oeste de la provincia durante la tarde de hoy. Mañana, sábado, se prevé una jornada sin fenómenos relevantes. Sin embargo, el domingo se esperan condiciones de inestabilidad sobre el centro y franja sur de la provincia, con lluvias y tormentas durante la tarde, mejorando hacia el final de la jornada.