Alerta por calor y lluvias en la provincia de Buenos Aires: Fin de semana y principio de la próxima

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El sábado se espera una jornada sin fenómenos significativos, con cielo mayormente despejado y vientos en calma en gran parte de la provincia. Sin embargo, se prevén temperaturas elevadas durante la tarde, principalmente en las franjas norte y oeste. El domingo, el panorama cambia. Se esperan lluvias y algunas tormentas a partir del mediodía, empezando sobre el sudoeste y extendiéndose a todo el sur de la provincia en el transcurso de la tarde. Las condiciones mejoran hacia la noche.

A partir del lunes, un ascenso progresivo de las temperaturas se espera en gran parte de la provincia, con temperaturas máximas elevadas en horas de la tarde. Los valores más altos se prevén para el lunes y martes, con temperaturas que pueden alcanzar los 35-37°C en el centro y noroeste de la provincia, y 34-37°C en el centro-este. Ante esta situación, se recomienda aumentar el consumo de líquidos, evitar la exposición al sol en exceso, reducir la actividad física y extremar precauciones para evitar incendios. También se aconseja ingerir verduras y frutas, y evitar comidas muy abundantes y bebidas alcohólicas o muy azucaradas. El miércoles, se espera el ingreso de una masa de aire relativamente más fresca, acompañada de posibles precipitaciones, que harán disminuir las temperaturas máximas de forma generalizada en el centro y sur de la provincia.