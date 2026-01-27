martes, enero 27, 2026
35.8 C
Nueve de Julio
Clima

La provincia sigue en alerta por las elevadas temperaturas

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la única zona que se salva de las advertencias es la franja de la Costa Atlántica. El sur del AMBA y otros partidos están bajo alerta naranja.

El calor agobiante no da tregua: gran parte del país, incluida casi toda la provincia de Buenos Aires, continúa bajo alertas amarillas y naranjas por las elevadas temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El territorio bonaerense, está bajo alertas por temperaturas elevadas prácticamente toda la provincia a excepción de la franja costera oceánica. La zona que tienen alerta naranja, en tanto, comienza en el sur del Gran Buenos Aires y de allí continúa de forma casi recta hasta el oeste de Mar Chiquita y General Pueyrredón.

Las sugerencias para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  • Evitar comidas muy abundantes.
  • Ingerir verduras y frutas.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

