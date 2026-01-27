La provincia sigue en alerta por las elevadas temperaturas

El calor agobiante no da tregua: gran parte del país, incluida casi toda la provincia de Buenos Aires, continúa bajo alertas amarillas y naranjas por las elevadas temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El territorio bonaerense, está bajo alertas por temperaturas elevadas prácticamente toda la provincia a excepción de la franja costera oceánica. La zona que tienen alerta naranja, en tanto, comienza en el sur del Gran Buenos Aires y de allí continúa de forma casi recta hasta el oeste de Mar Chiquita y General Pueyrredón.
Las sugerencias para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.