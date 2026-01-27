La provincia sigue en alerta por las elevadas temperaturas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El calor agobiante no da tregua: gran parte del país, incluida casi toda la provincia de Buenos Aires, continúa bajo alertas amarillas y naranjas por las elevadas temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El territorio bonaerense, está bajo alertas por temperaturas elevadas prácticamente toda la provincia a excepción de la franja costera oceánica. La zona que tienen alerta naranja, en tanto, comienza en el sur del Gran Buenos Aires y de allí continúa de forma casi recta hasta el oeste de Mar Chiquita y General Pueyrredón.

Las sugerencias para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud: