Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto: Recordando el Pasado y Luchando contra la Intolerancia

Cada año, el 27 de enero, la UNESCO conmemora el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, rindiendo homenaje a los millones de personas que perdieron la vida en uno de los genocidios más devastadores de la historia humana. Esta fecha marca la liberación en 1945 por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau, donde más de un millón de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas.

La conmemoración fue oficialmente proclamada en noviembre de 2005, cuando la Asamblea General de la ONU decidió instaurar este día como una forma de recordar las atrocidades del régimen nazi y reafirmar el compromiso de la comunidad internacional con la educación y la lucha contra la intolerancia. En este contexto, la UNESCO organiza eventos para recordar la importancia de enseñar y aprender sobre el Holocausto a nivel mundial, fomentando la reflexión sobre las lecciones que aún debemos aprender de este oscuro capítulo de la historia.

Conmemoraciones en 2026

Este 27 de enero de 2026, se conmemorará el 81° aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. La UNESCO, junto a otras instituciones globales, ha preparado una serie de eventos que subrayan la relevancia de educar sobre el Holocausto en el contexto actual, marcado por el aumento del antisemitismo y los discursos de odio a nivel mundial.

Eventos destacados:

Campus de la UNESCO, París : Con motivo del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, se llevarán a cabo diversas actividades, incluyendo charlas, exposiciones y presentaciones.

Exposición “Seeing Auschwitz” en Turín, Italia : Organizada en colaboración con el Museo Estatal de Auschwitz Birkenau, la ONU y la UNESCO, esta muestra estará abierta desde el 23 de enero hasta el 31 de marzo de 2026, ofreciendo una profunda reflexión sobre los horrores vividos en el campo de concentración.

Campaña Digital #WeRemember: Esta campaña global busca sensibilizar al público sobre las consecuencias del Holocausto y la necesidad de luchar contra el odio y la discriminación. Los Estados miembros de la UNESCO continúan trabajando para promover la educación sobre estos temas, así como la preservación de los sitios históricos y la investigación.

La responsabilidad colectiva de recordar y educar

El Holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron estos crímenes, sino que su impacto se sintió a nivel mundial. Hoy en día, es esencial que todos los países trabajen juntos para abordar los traumas heredados, fortalecer la educación en torno a estos temas y preservar la memoria histórica. En este sentido, la UNESCO promueve programas educativos, como el Programa Internacional de Educación sobre el Holocausto y el Genocidio, en colaboración con el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, para asegurar que las nuevas generaciones comprendan las causas, consecuencias y dinámica de tales crímenes.

El futuro de la memoria

A pesar de los esfuerzos globales por evitar que se repitan estos horrores, los genocidios y otros crímenes atroces continúan ocurriendo en diversas regiones del mundo. Por ello, la UNESCO enfatiza la urgencia de seguir educando a las nuevas generaciones sobre el Holocausto y otros genocidios, a fin de fortalecer la resiliencia frente a las ideologías de odio.

Como parte de este compromiso, la organización también apoya iniciativas como el Memoria del Mundo, que preserva y difunde documentos relacionados con el Holocausto y la negación del mismo, así como las resoluciones de la ONU sobre la conmemoración y negación del Holocausto, que refuerzan la importancia de recordar y aprender de estos episodios históricos.

Este 27 de enero, en el 81° aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, es un momento crucial para reflexionar sobre el pasado y renovar nuestro compromiso con un futuro sin odio ni violencia, donde prevalezcan la paz y el respeto mutuo.