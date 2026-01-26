Chaparrones y tormentas aisladas se pronostica en el ambito bonerense

- Advertisement -

Durante el día de hoy, lunes 26 de enero, se esperan lluvias dispersas y tormentas aisladas que afectarán a gran parte de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de que la intensidad de estos fenómenos disminuirá respecto a los días previos, las condiciones inestables seguirán presentes en diversas regiones de la provincia. Las tormentas más fuertes podrían registrarse en la zona centro y este, donde también se mantendrán las altas temperaturas que han caracterizado a la jornada.

Las precipitaciones seguirán su curso durante el martes 27 de enero, con lluvias más débiles y esporádicas que afectarán principalmente al norte y este de la provincia. En horas de la tarde, no se descarta que se registre alguna tormenta aislada, que podría ser más intensa en ciertos sectores, aunque no se prevé que se produzcan fenómenos de gran magnitud.

Por su parte, el miércoles 28 de enero se prevé un retorno de las lluvias en el norte provincial, donde comenzarán desde las primeras horas de la madrugada. Los chaparrones podrían extenderse a lo largo del día, con mayor intensidad hacia la zona norte, aunque las condiciones no serán tan severas como en jornadas anteriores.

En cuanto al jueves y viernes, se espera que el tiempo se estabilice y no se registren fenómenos meteorológicos relevantes. Las temperaturas se mantendrán dentro de los parámetros normales para la época del año, y no se prevén lluvias ni tormentas significativas.

Este pronóstico puede estar sujeto a cambios debido a la dinámica propia del clima, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología para conocer actualizaciones y alertas.