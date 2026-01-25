Semana de calor extremo y tormentas aisladas en el distrito nuevejuliense

Durante los próximos días, el clima en Nueve de Julio se verá marcado por un ascenso térmico que llevará las temperaturas a niveles veraniegos, con máximas que podrían alcanzar los 36°. Sin embargo, no todo será sol y calor: el lunes se esperan chaparrones en las primeras horas de la mañana, seguidos por tormentas aisladas por la tarde, lo que le dará un carácter impredecible al inicio de la semana.

Pronóstico por días:

Este domingo, los vecinos de Nueve de Julio disfrutarán de una jornada cálida, con máximas de 35°. Aunque la temperatura será elevada, se prevé que las condiciones sean mayormente soleadas.

Para el lunes, el clima cambiará significativamente: la mínima será de 24° y la máxima podría llegar a los 36°, pero con el agregado de precipitaciones durante la mañana y tormentas aisladas en la tarde. A pesar de estos fenómenos, las altas temperaturas se mantendrán.

El martes traerá un pequeño respiro en términos de temperatura máxima, que rondará los 34°. Sin embargo, el sol dominará el cielo durante la mayor parte del día, y las condiciones seguirán siendo calurosas. La tendencia será similar para el miércoles, con una mínima de 22° y una máxima de 32°, ideal para quienes disfrutan del calor, aunque la presencia de algunas nubes podría atenuar un poco el sol.

Hacia el final de la semana, las condiciones seguirán siendo calurosas, pero sin la inestabilidad de los primeros días. El jueves, con mínimas de 21° y máximas de 33°, y el viernes, con mínimas de 20° y máximas de 31°, se mantendrán días soleados, ideales para actividades al aire libre.

El sábado, con una mínima de 23° y máxima de 34°, cerrará la semana con un clima cálido y estable.

Dado el calor que se avecina, se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, como el uso de protector solar, ropa ligera, y mantenerse bien hidratado. Además, las tormentas aisladas del lunes podrían generar ráfagas de viento y precipitaciones intensas, por lo que se recomienda estar atento a los pronósticos.

En resumen, la semana en Nueve de Julio será de temperaturas elevadas, con el lunes como el día más inestable, pero con días mayormente despejados y calurosos durante el resto de la semana.