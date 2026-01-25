El ojo que cuenta la historia de cada día

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el Día Nacional del Reportero Gráfico, recordamos y valoramos a quienes hacen del instante una historia. Su trabajo va más allá de la técnica: es presencia, sensibilidad y compromiso con la verdad. Allí donde ocurre la noticia, el reportero gráfico está, atento, buscando la imagen que explique lo que las palabras no siempre alcanzan a decir.

Cada fotografía es una toma de posición frente a la realidad. Detrás del encuadre hay decisiones éticas, coraje y responsabilidad. Los reporteros gráficos construyen memoria colectiva, documentan luchas, celebraciones, injusticias y esperanzas, dejando testimonio visual de nuestra época.

En contextos muchas veces adversos, su labor sostiene el derecho a la información y fortalece la democracia. Hoy recordamos a quienes ejercen este oficio con pasión y también a aquellos que ya no están, cuyas imágenes siguen hablando por ellos.

Reconocer a los reporteros gráficos es reconocer el valor de mirar con atención, de contar la historia con honestidad y de entender que una imagen puede ser, también, una forma de verdad.

La fecha en nuestro país es en recordación de José Luis Cabezas, asesinado en Pinamr el 25 de enero de 1997.