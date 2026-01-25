domingo, enero 25, 2026
21.1 C
Nueve de Julio
domingo, enero 25, 2026
21.1 C
Nueve de Julio
Sociedad

El ojo que cuenta la historia de cada día

En el Día Nacional del Reportero Gráfico, se destaca el trabajo de quienes transforman un instante en noticia y construyen memoria colectiva a través de una imagen

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el Día Nacional del Reportero Gráfico, recordamos y valoramos a quienes hacen del instante una historia. Su trabajo va más allá de la técnica: es presencia, sensibilidad y compromiso con la verdad. Allí donde ocurre la noticia, el reportero gráfico está, atento, buscando la imagen que explique lo que las palabras no siempre alcanzan a decir.

Cada fotografía es una toma de posición frente a la realidad. Detrás del encuadre hay decisiones éticas, coraje y responsabilidad. Los reporteros gráficos construyen memoria colectiva, documentan luchas, celebraciones, injusticias y esperanzas, dejando testimonio visual de nuestra época.

En contextos muchas veces adversos, su labor sostiene el derecho a la información y fortalece la democracia. Hoy recordamos a quienes ejercen este oficio con pasión y también a aquellos que ya no están, cuyas imágenes siguen hablando por ellos.

Reconocer a los reporteros gráficos es reconocer el valor de mirar con atención, de contar la historia con honestidad y de entender que una imagen puede ser, también, una forma de verdad.

La fecha en nuestro país es en recordación de José Luis Cabezas, asesinado en Pinamr el 25 de enero de 1997.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6112

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR