Se pronostica en la Provincia de Buenos Aires: calor, tormentas y lluvias fuertes

Durante la jornada de este sábado, se prevé un aumento significativo en las temperaturas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires, con valores elevados, especialmente en las regiones central y noroeste. A medida que avance la tarde y la noche, se espera la llegada de lluvias y tormentas en la franja oeste y centro de la provincia. Algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, especialmente en la zona oeste, donde se anticipa una caída de precipitación en cortos períodos, con ráfagas de viento y la posibilidad de granizo.

El pronóstico para el domingo indica la persistencia de lluvias y tormentas, centradas principalmente en el sector oeste de la provincia, con algunas áreas del sudoeste que podrían experimentar fenómenos de mayor intensidad.

En tanto, para el lunes se espera el paso de un débil frente frío que avanzará de oeste a este sobre la provincia. Este sistema podría generar chaparrones y tormentas dispersas, aunque aún se mantiene incertidumbre respecto a la intensidad y la cobertura de los mismos.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los informes meteorológicos y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.