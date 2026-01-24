El Dr. José Luis Montagna, un destacado urólogo a nivel nacional e internacional, que reside en Junín, y atiende en Nueve de Julio, es reconocido no solo por su destreza técnica, sino también por su excepcional enfoque humano en la atención de sus pacientes.

Recientemente, intervino para resolver un caso de obstrucción urinaria crítica de un vecino de la ciudad, que, tras una atención óptima inicial en el Hospital Julio de Vedia, se encontró con obstáculos administrativos en una clínica privada que intentó exigir un pago adicional que no correspondía – por cobertura médica total-para realizar una cirugía de urgencia, demorando innecesariamente la práctica. Además, jamás respondió si estaba resuelto la presencia de un médco en quirófano, abandonando a su suerte al paciente. En tiempos de Milei, la casta llegó a una institución privada que cobra la cápita de un paciente que no asiste, lo que requerirá de una investigación de enriquecimiento indebido o ilítico, al cobrar por un servicio que no brinda ni brindó.

El paciente, en una situación de emergencia, estuvo a punto de sufrir graves complicaciones en riñones, incluida la ruptura de su vejiga, un escenario potencialmente mortal. Sin embargo, tras una gestión de un médico nuevejuliense que describió el cuadro clínico, el Dr. Montagna, al ver la magnitud del caso, decidió intervenir, tomando las riendas de la situación y garantizando la atención médica adecuada. En horas resolvó la crisis y mal transe de un reconocido convecino.

Formado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y con una especialización en Urología obtenida en un centro de excelencia de Barcelona, el Dr. Montagna ha sido siempre fiel a su filosofía de poner al paciente en el centro de todo. Su carrera comenzó en el centro de diagnóstico e imágenes de la Fundación Dr. José María Mainetti en La Plata, donde fue el propio Profesor Mainetti quien lo impulsó a seguir la especialización en Urología y lo envió a España a esa capacitación.

Lo que realmente lo distingue no solo es su conocimiento y habilidad quirúrgica, sino también su capacidad para conectar con el paciente, brindarles tranquilidad y ofrecerles una atención integral. Más allá de la ciencia, la medicina es también un acto de compasión y apoyo emocional, y se puso al frente no solo del problema físico, sino también del miedo, la incertidumbre y la angustia del paciente, para calmarlo durante su momento difícil.

El paciente, lleno de gratitud, le dedicó un mensaje al Dr. Montagna, resaltando no solo su habilidad médica, sino también la nobleza de su alma. “Su nombre, José Luis Montagna, es un símbolo de fortaleza, dedicación y sabiduría. En él se combinan la generosidad y la nobleza, y su apellido ‘Montagna’, que significa montaña, es un reflejo de su firmeza ante los obstáculos y su capacidad para guiarnos hacia un futuro de salud y esperanza”, expresó el paciente en su carta al médico.

Hoy, más que nunca, el Dr. Montagna es un referente en la medicina no solo por su conocimiento científico, sino por su incansable esfuerzo para mejorar la vida de sus pacientes. Con un trabajo imparable y una confianza inquebrantable en la ciencia, sigue siendo un verdadero líder en el campo de la urología, una de sus especialidades, donde además es conferencista.

