Sociedad

En febrero se hará el Carnaval nuevejuliense

Los corsos están prvistos los días 21 y 22 de febrero en el predio del Club Ciclista.

0
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de la segunda edición del Carnaval, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero en el predio del Club Ciclista.

El Carnaval vuelve a convertirse en un espacio de encuentro para celebrar, bailar, reír y compartir en familia y con amigos, en un clima de alegría y participación comunitaria. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de murgas, comparsas, color, brillo y toda la magia característica de esta tradicional fiesta popular.

Además, el evento contará con servicio de cantinas, a cargo de las instituciones que acompañan esta propuesta, fortaleciendo el trabajo conjunto y el apoyo a las entidades locales.

Desde la Dirección General de Cultura se informó que próximamente se darán a conocer los horarios y las comparsas invitadas para cada una de las jornadas.

La invitación está abierta a toda la comunidad para ser parte de esta gran celebración que volverá a llenar de ritmo y alegría las noches de verano en la ciudad.

