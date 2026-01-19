lunes, enero 19, 2026
Efemérides

Día del trabajador cervecero: Un reconocimiento a la labor en la industria

En homenaje a la fundación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA) en 1950.

Hoy, 19 de enero, se celebra en Argentina el Día del Trabajador Cervecero, La fecha se eligió para reconocer la labor de los trabajadores de la industria cervecera, que son fundamentales para la producción de una de las bebidas más consumidas del país.

La industria cervecera argentina es una de las más importantes de la región, con una producción anual de 20 millones de hectolitros de cerveza y un consumo per cápita de 43 litros por año. La celebración también busca destacar la importancia de la organización y la lucha colectiva por mejores condiciones laborales, que han sido clave en la historia de la industria cervecera argentina.

