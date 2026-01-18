Llega una semana con buen tiempo y registros térmicos que irán de 12° a 32°

A partir de este domingo, se prevé que las condiciones meteorológicas sean en su mayoría favorables para gran parte del país, sin fenómenos extremos que puedan implicar riesgos. Las temperaturas estarán agradables en muchas zonas, aunque se registrarán importantes diferencias térmicas, especialmente en la región pampeana.

El inicio de la semana para Nueve de Julio y amplio sector bonaerense será mayormente soleado y con temperaturas moderadas.

Este domingo 18 de enero comenzó con una mínima de 14° y se prevee una máxima de 29°. El lunes 19 será algo más fresco, con mínimas de 13° y máximas que no superarán los 26°. El martes 20, el clima será más cálido con una mínima de 12° y una máxima de 29°. El miércoles 21 podría registrar la temperatura más alta de la semana, con 30° de máxima y mínima de 17°. El jueves y viernes las máximas rondarán los 31°, mientras que el sábado se espera que lleguen a los 32°.

Alerta amarilla por tormentas fuertes en el norte

Sin embargo, el fin de semana comienza con un escenario algo más complicado para el norte del país. Se emite una alerta amarilla por tormentas fuertes que involucra a varias provincias del NOA y NEA, como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan. En estos lugares, se prevé la caída de lluvias intensas con acumulados de hasta 80 mm y la posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 75 km/h. Las tormentas se intensificarán durante el domingo, y se esperan también tormentas de variada intensidad en el centro y norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Crecida del Río de la Plata y cambios térmicos en Buenos Aires

Un fenómeno destacado será la crecida del Río de la Plata debido a un viento persistente del sur que se sentirá durante todo el fin de semana en la costa bonaerense. Las ráfagas de hasta 65 km/h, junto con el oleaje, podrían generar anegamientos en zonas bajas costeras como Quilmes, Tigre y el Delta. También se estima un brusco descenso térmico, especialmente en la madrugada del domingo, con temperaturas que podrían caer por debajo de los 10°C en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores, se espera un cambio notable: el sábado será caluroso con máximas cercanas a los 35°C, pero el domingo traerá temperaturas más frescas, con mínimas entre los 10°C y 14°C.

Consejos de seguridad

El SMN recomienda a los residentes del norte del país mantenerse informados sobre las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente por los posibles desbordes de arroyos y el riesgo de inundaciones en las áreas costeras del Río de la Plata. También se aconseja evitar realizar actividades náuticas o deportes acuáticos durante el fin de semana debido a la crecida del nivel del agua y los fuertes vientos.

En resumen, mientras que gran parte del país disfrutará de un clima estable y agradable, el norte de Argentina experimentará lluvias y tormentas de fuerte intensidad, y el cambio térmico será particularmente marcado en la región pampeana y el AMBA.