Cumple 65 años de edad Ariel Torrado Mosconi, Obispo de Nueve de Julio

Este domingo 18 de enero, el Obispo de Nueve de Julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, celebra 65 años de vida, coincidiendo con la fecha del Día Mundial de la Religión, una jornada dedicada a promover el diálogo y el entendimiento entre diferentes creencias religiosas.

Nacido en la ciudad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, el 18 de enero de 1961, Monseñor Ariel es reconocido por su cercanía con la comunidad y su incansable trabajo para promover la unidad y el entendimiento mutuo, valores que predica con firmeza desde su vocación religiosa.

Un hombre de fe y familia

Desde joven, Ariel Torrado Mosconi tuvo una formación diversa. Inició sus estudios en Ingeniería Agronómica, pero sintió el llamado del sacerdocio y abandonó esa carrera para ingresar al Seminario Metropolitano de Buenos Aires en 1983. Su pasión por la teología lo llevó a obtener su licenciatura en Teología Moral en la Universidad Católica Argentina (UCA), destacándose por su excelencia académica.

Ordenado sacerdote en 1990, por Monseñor Antonio Quarracino – segundo Obispo de Nueve de Julio- su camino estuvo marcado por su cercanía con la gente. Como párroco de distintas comunidades, como San Bernardo en Villa Crespo y San Isidro Labrador en Saavedra, se dedicó no solo a la formación religiosa, sino también a la reconstrucción de templos y la edificación de corazones, como destacó en su consagración episcopal el entonces Cardenal Bergoglio, luego Papa Francisco, a quien lo unia una amistad fluida.

Un obispo comprometido con la unidad

En 2008, fue nombrado obispo auxiliar de Santiago del Estero, cargo que ocupó hasta 2015, cuando fue designado obispo coadjutor de Nueve de Julio. Tras la renuncia de su predecesor, Monseñor Martín de Elizalde, asumió oficialmente el cargo de Obispo de Nueve de Julio el 1 de diciembre de 2015. En su nuevo rol, el sacerdote Ariel ha continuado promoviendo el diálogo interreligioso y el acercamiento de las diferentes comunidades, siempre fiel a su lema episcopal “Sequere me” (Sígueme).

Un obispo de familia y para la familia

Monseñor Torrado Mosconi es reconocido por su carácter afable y su profundo amor por la familia. Como hombre de familia, mantiene una relación cercana con los fieles, brindando siempre su apoyo y guía espiritual. En sus homilías y encuentros, ha enfatizado la importancia del diálogo y la paz entre todas las religiones, especialmente en un mundo cada vez más diverso y plural.

Este 18 de enero, en el Día Mundial de la Religión, la comunidad de Nueve de Julio y más allá celebra no solo su cumpleaños, sino también la vida de un hombre que ha dedicado su existencia a construir puentes entre las personas y las distintas creencias.

Feliz cumpleaños, Monseñor Ariel Torrado Mosconi!